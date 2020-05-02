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: Genç hemşirenin yardım çığlıkları dünyayı anlattı! Günlüğünde bunları yazdı..

haberleri... Dünya, İngiltere'de görev yapan 35 yaşındaki hemşire Kelly Ward'ın yardım çığlıklarını konuşuyor. Genç kadın, salgının merkez üssü durumunda olan İngiltere'de corona virüs ile mücadele eden hastanelerden birisinde görev yaptığı sırada Covid-19'a yakalandı. Amansız hastalıkla olan mücadelesini "Covid Yolculuğum" adını verdiği günlüğünde anlatan genç hemşire, içinde bulunduğu zorlu durumu tüm detayları ile paylaştı. Kelly Ward'ın corona virüse karşı feryadı ise sosyal medyada en çok paylaşılan son dakika haberleri arasında yer aldı.

Giriş Tarihi: 2.5.2020 09:43 Güncelleme Tarihi: 2.5.2020 09:44 ABONE OL
SON DAKİKA: Genç hemşirenin yardım çığlıkları dünyayı anlattı! Günlüğünde bunları yazdı..

Dünya genelinde onlarca ülkede etkisini gösteren hakkında haberleri gelmeye devam ediyor. İngiltere, Avrupa'da salgının merkez üssü ülkelerinden birisi durumunda. Bugüne kadar ülkede 172 bin 481 kişiye corona virüsü tanısı konurken hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 771'e ulaştı. İngiltere'de, vatandaşların yanı sıra sağlık çalışanları da corona virüse yakalanıyor. Bunlardan birisi de iki çocuk annesi olan 12 yıllık hemşire Kelly Ward isimli kadın oldu.

YARDIM ÇIĞLIKLARI DÜNYAYI AĞLATTI

Koronavirüs ile mücadele eden hastanelerden birisinde görev yapan Kelly, görevi sırasında Covid-19'a yakalandı. Ölümcül virüs ile mücadele eden genç kadın, "Covid Yolculuğum" adını verdiği bir günlük tuttu. Yaşadığı zorlu süreci burada kelimelere döken Kelly'nin sözleri, hem ülkesi İngiltere'de hem de dünya genelinde geniş yankı uyandırdı. Genç kadının gözyaşları içerisindeki yardım feryadı ise sosyal medyada en çok paylaşılan son dakika haberleri arasında öne çıktı.

İşte, o günlükte yazılanlar;

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SON DAKİKA: Genç hemşirenin yardım çığlıkları dünyayı anlattı! Günlüğünde bunları yazdı..
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