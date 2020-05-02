Son dakika: Maduro'yu devirme planını yapan komutan ortaya çıktı! Yeşil bereli...

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (Kovid-19) salgını Latin Amerika'da hızla yayılırken, Venezuela'da son bir yıla damgasını vuran siyasi gerilim de devam ediyor. Venezuela'da ABD'nin desteklediği Ulusal Meclis Başkanı Guaido liderliğindeki muhalefetin Devlet Başkanı Maduro hükümetini devirmek için düzenlediği başarısız darbe girişiminin üzerinden bir yıl geçerken, Amerikan Ordusu'nda görev almış eski yeşil berelilerin Maduro'yu indirmeyi nasıl planladıkları ortaya çıktı.

DARBEYİ PLANLAYAN ABD'Lİ YEŞİL BERELİ ASKER ÇIKTI

İngiliz medyasında yer alan haberde, Venezuela'da ABD'nin desteklediği Ulusal Meclis Başkanı Guaido liderliğindeki muhalefetin Devlet Başkanı Maduro hükümetini devirmek için düzenlenen darbe girişimin başında ABD'li yeşil bereli Jordan Goudreau ile birlikte 300 kadar silahlı gönüllü Güney Amerika'nın kuzey ucundan Venezuela'ya gizlice girmeyi ve Maduro'nun tutuklanmasıyla sonuçlanacak popüler bir isyanı ateşlemeyi planladığı ortaya çıktı. Söz konusu darbeyi planlayan eski yeşil bereli Jordan Goudreau'nun ABD'de narkotik suçlamalar nedeniyle hapiste olduğu ifade edildi.

DARBE GEÇEN NİSAN AYINDA YAPILDI

Venezuela'da muhalif siyasetçi Juan Guaido 2019 Ocak ayında kendisini geçici devlet başkanı olarak ilan etti ve 30 Nisan'da da arkasında bir grup asker ile çekilen görüntülerde Maduro'nun görevden alınması çağrısında bulundu. Maduro ise komutanların kendisine ve anayasaya bağlılıklarını ifade ettiğini söyleyerek, halkı vatanı korumak için sokağa davet etmişti. Başarısız sonuçlanan darbe girişimim Venezuela'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Samuel Moncada tarafından, ''İç savaş çıkarmaya çalıştılar ama başarılı olamadılar" şeklinde yorumlanmıştı.