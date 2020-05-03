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Darbeci Hafter'e bir darbe daha!

Ordusu, gayrimeşru güçlerin lideri darbeci 'e bağlı Sudanlı Cancavid milislerini başkentin yaklaşık 400 kilometre güneyindeki el-Karyat bölgesinde taşıyan otobüsü havadan vurarak etkisiz hale getirdi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 3.5.2020 16:44 Güncelleme Tarihi: 3.5.2020 16:48 ABONE OL
Darbeci Hafter'e bir darbe daha!

Libya Ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, hava unsurları, başkentin yaklaşık 400 kilometre güneyindeki el-Karyat bölgesinde ücret karşılığı Hafter saflarında savaşmak üzere Libya'ya getirilen Sudanlı Cancavid milislerini taşıyan otobüsü vurdu.

Cancavid milis grubu, Darfur'daki iç savaşta soykırım yapmakla suçlanıyor.

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Darbeci Hafter'e bir darbe daha!
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