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basınından bomba ve iddiası! Corona saldırısı

basını ve ’nın üniversitelerine, koronavirüs aşı bilgilerini çalmak için düzenlediğini iddia etti. İngiliz enstitülerine yapılan siber saldırı izlerinin, Rusya ve İran’dan geldiği açıklandı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 3.5.2020 12:49 Güncelleme Tarihi: 3.5.2020 13:01 ABONE OL
İngiliz basınından bomba İran ve Rusya iddiası! Corona saldırısı

İngiltere'de koronavirüs aşısı ve testleri üzerinde çalışan üniversitelere siber saldırılar olduğu ve bu saldırıların İran ve Rusya'dan yapıldığı ileri sürüldü. Siber saldırıların hedefinde İngiliz bilim insanları ve doktorlar olduğu vurgulandı. İngiliz Ulusal Sibel güvenlik Merkezi'nden adı açıklamayan bir kaynaktan yapılan açıklamada, yapılan siber saldırıları durdurmak için 24 saat çalıştıkları ifade edildi.

BAŞARIYA ULAŞAN SİBER SALDIRI OLMADI
Siber saldırıların hedefinde, üniversitelerin ve bilimsel tesislerin e-posta sunucuları bunuluyor. İsmi açıklanmayan kaynaklar, İngiltere'nin virüsle mücadele çabalarını hedef almaya yönelik sürekli bir girişim olduğunu ifade etti. Gazete, bu siber saldırıların henüz başarıya ulaşmadığını vurguladı.

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İngiliz basınından bomba İran ve Rusya iddiası! Corona saldırısı
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