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’da bu hafta Cuma namazı kılınacak

Cuma İmamları Politika Belirleme Konseyi Yardımcısı Ali Nuri, yaptığı açıklamada 157 yerleşim yerinde bu hafta cuma namazlarının kılınacağını duyurdu.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 3.5.2020 22:33 ABONE OL
İran’da bu hafta Cuma namazı kılınacak

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında toplu ibadetleri ve Cuma namazlarını yasaklayan İran, bu hafta birçok yerleşim yerinde Cuma namazlarına izin verilecek. İran Cuma İmamları Politika Belirleme Konseyi Yardımcısı Ali Nuri, İçişleri Bakanlığı'nda düzenlenen toplantı sonrası yaptığı açıklamada bu hafta cuma namazlarının 157 noktada kılınacağını duyurdu.

Nuri, ülke genelindeki 132 bölgede bulunan camilerin yarından itibaren sağlık protokollerine bağlı kalarak açılacağını ifade ederken, sosyal mesafe kuralının ve sağlık protokollerinin camilerde denetleneceğini açıkladı. Konsey Yardımcısı, korona virüs salgını ile etkin bir şekilde mücadele edebilmek amacı ile ülke genelinde Cuma namazlarının iptal edildiğini hatırlatarak, "Korona virüs ile mücadele sürecinde 880 noktada Cuma İmamları Konseyi etkin bir şekilde çalışmalarına devam ettiler" ifadelerini kullandı.

İran'da toplam korona virüs vaka sayısı 97 bin 424'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 203'e ulaştı.

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İran’da bu hafta Cuma namazı kılınacak
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