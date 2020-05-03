Korona savar kabin

KOVID-19 salgını sonrası birçok ülke yeni önlemler almayı sürdürken şirketler de viürsten koruyan yeni ürünler geliştiriyor. Hong Kong'da havalimanında, virüsleri 40 saniyede yok eden Kovid-19 kabinleri hizmete sokuldu. Antibakteriyel özelliğe sahip kabin, saniyeler içinde insanların üzerindeki bakteri ve virüsleri öldürüyor. Çinli otomotiv devi Geely ise, koronavirüs parçacıklarını savan araç geliştirdi. Yeni tip arabalarda, virüs parçacıklarını arabadan atan çok güçlü klima sistemi olduğu ve bunun maskeler kadar işe yaradığı belirtildi. DIŞ HABERLER