Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Korona savar kabin

kabin

Giriş Tarihi: 3.5.2020 ABONE OL
Korona savar kabin
KOVID-19 salgını sonrası birçok ülke yeni önlemler almayı sürdürken şirketler de viürsten koruyan yeni ürünler geliştiriyor. Hong Kong'da havalimanında, virüsleri 40 saniyede yok eden Kovid-19 kabinleri hizmete sokuldu. Antibakteriyel özelliğe sahip kabin, saniyeler içinde insanların üzerindeki bakteri ve virüsleri öldürüyor. Çinli otomotiv devi Geely ise, koronavirüs parçacıklarını savan araç geliştirdi. Yeni tip arabalarda, virüs parçacıklarını arabadan atan çok güçlü klima sistemi olduğu ve bunun maskeler kadar işe yaradığı belirtildi. DIŞ HABERLER
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Korona savar kabin
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA