Korona tedavisinde ebola ilacına izin

KOVİD-19salgınında dünya genelinde toplam vaka sayısı 3 milyon 470 bin 277'ye ulaştı, 243 bin 966 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 1 milyon 114 bin 164 kişi de iyileşti. ABD'de Ebola ilacı Remdesivir'in Kovid-19 tedavisinde kullanılmasına resmi izin çıkması hastalığın tedavisine ilişkin yeni bir umut oldu. Gilead Sciences tarafından üretilen ilacın laboratuvar testleri, SARS ve MERS virüslerine karşı etkili olduğunu gösteriyor. Microsoft'unn kurucusu Bill Gates ise aşının 9-24 ay içinde geliştirilebileceğini söyledi. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen de, dünyadan koronavirüsle mücadele için bağış istedi. Toplanması hedeflenen 7,5 milyar avro virüsün tanı, önleme ve tedavi araştırmalarında kullanılacak.Hollanda'da hayatını kaybeden Türklerin sayısı 68'e yükseldi.ABD'de toplam ölü sayısı 67 bin 99'a ulaştı. Vaka sayısı da 1.1 milyonu geçti.Avusturya'da dükkanlar ve kuaförler açılıyor.Singapur'da 12 Mayıs'tan itibaren kısıtlamalar aşamalı olarak kaldırılıyor.Brezilya'da ölenlerin sayısı Çin'i geçti, ama Brezilya lideri hala kısıtlamalara direniyor.Çin'de 17 gündür salgından dolayı ölen yok. Cumadan cumartesiye tek yeni vakanın yurtdışından gelen bir kişinin olduğu açıklandı.Afrika kıtasında vakası sayısı 40 bini geçti.Atlantik Okyanusu'ndaki turistik ada ülkesi Sao Tome ve Principe'te yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.