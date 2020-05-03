Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Korona tedavisinde ebola ilacına izin

Korona tedavisinde ebola ilacına izin

Giriş Tarihi: 3.5.2020 ABONE OL
Korona tedavisinde ebola ilacına izin
KOVİD-19 salgınında dünya genelinde toplam vaka sayısı 3 milyon 470 bin 277'ye ulaştı, 243 bin 966 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 1 milyon 114 bin 164 kişi de iyileşti. ABD'de Ebola ilacı Remdesivir'in Kovid-19 tedavisinde kullanılmasına resmi izin çıkması hastalığın tedavisine ilişkin yeni bir umut oldu. Gilead Sciences tarafından üretilen ilacın laboratuvar testleri, SARS ve MERS virüslerine karşı etkili olduğunu gösteriyor. Microsoft'unn kurucusu Bill Gates ise aşının 9-24 ay içinde geliştirilebileceğini söyledi. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen de, dünyadan koronavirüsle mücadele için bağış istedi. Toplanması hedeflenen 7,5 milyar avro virüsün tanı, önleme ve tedavi araştırmalarında kullanılacak.
Hollanda'da hayatını kaybeden Türklerin sayısı 68'e yükseldi.
ABD'de toplam ölü sayısı 67 bin 99'a ulaştı. Vaka sayısı da 1.1 milyonu geçti.
Avusturya'da dükkanlar ve kuaförler açılıyor.
Singapur'da 12 Mayıs'tan itibaren kısıtlamalar aşamalı olarak kaldırılıyor.
Brezilya'da ölenlerin sayısı Çin'i geçti, ama Brezilya lideri hala kısıtlamalara direniyor.
Çin'de 17 gündür salgından dolayı ölen yok. Cumadan cumartesiye tek yeni vakanın yurtdışından gelen bir kişinin olduğu açıklandı.
Afrika kıtasında vakası sayısı 40 bini geçti.
Atlantik Okyanusu'ndaki turistik ada ülkesi Sao Tome ve Principe'te yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Korona tedavisinde ebola ilacına izin
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA