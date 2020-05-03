Koronavırüse karşı ultra lüks önlemler

Dünyanın düzenini değiştiren koronavirüs salgını nedeniyle insanlar kendilerine göre yeni önlemler almaya çalışıyor. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı birçok ülkede, insanlar kendi bütçelerine göre bir izolasyon planı yapıyor. Bu durum insanlar arasındaki gelir dağılımını da gözler önüne seriyor. Çoğu insan okulların kapanması ve işlerin eve taşınması gibi nedenlerle kendilerini küçük evlerinde karantinaya alarak virüsten korunuyor. Ancak ultra zenginler, yatlarında ya da her ihtiyaca göre özel olarak tasarlanmış yeraltı sığınaklarında koronavirüsten kaçıyor. Bazı zenginler, şehirden uzaktaki malikanelerine çekilirken bazıları da özel jetleri ile deniz kıyısında inzivanın keyfini çıkarıyor.Kovid-19 salgını, zengin insanların lüks taleplerini de arttırdı. PrivateFly özel jet şirketi, riskli ülkeleri terk etmek isteyen kişilerden gelen taleplerle satışlarda patlama yaşadıklarını kaydetti. Bir kısım zengin, virüs kapmamak için lüks yeraltı sığınaklarına yatırım yaptı. Koronavirüs günlerinde gelen telefonlara yetişemediklerini belirten Rising S Bunkers şirketi, birçok zenginden ultra lüks sığınak talebi aldıklarını dile getirdi. Şirket, zenginlerin daha çok içinde sauna, spor odası, havuz, jakuzi, sera ve garajın bulunduğu "Aristokrat" isimli sığınağı aldığını kaydetti. Bu sığınağın fiyatı ise 8.35 milyon Amerikan doları. İş yerlerinin kapandığı ve kısıtlamaların uygulandığı bu dönemde, dünya ekonomileri kötüye gidiş sinyalleri verirken bazı dolar milyarderleri servetlerini arttırmayı başardı. Institute for Policy Studies'e göre, ABD'de yaşayan milyarderler 18 Mart ve 10 Nisan arasında yaklaşık yüzde 10 yani 282 milyar dolar zenginleşti. Ancak Forbes'a göre, 2019 yılında 2 bin 153 olan dünya geneli milyarder sayısının 2020'de 2 bin 95'e düştü. DIŞ HABERLER