New York’taki Türklere alkış

ABD, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinden en kötü etkilenen ülke olmaya devam ediyor. Vaka sayısı 1 milyon 154 bini geçen ABD'de yaşamını yitirenlerin sayısı da 67 bini geçti. Ülkede virüs salgını en çok vurduğu yerlerden olan New York'ta ise Türk derneği yardımları büyük takdir topluyor. 13 binin kişinin virüsten dolayı öldüğü New York'un Long Island bölgesinde faaliyet gösteren New York Türk Amerikan Toplum Merkezi'nin (NYTAC) Kovid-19 salgını çerçevesinde yaptığı yardımlar takdir gördü.NYTAC Başkanı Erol Akyürek, salgından zarar gören Türk ve Amerikalılara ayni ve nakdi yardımlarda bulunduklarını belirterek "Bizler Amerika'da yaşayan ve bu ülkenin kucak açtığı göçmen Türkler olarak, ülkenin bu zor döneminde üzerimize düşeni imkanımız elverdiğince yapmaya çalışıyoruz" dedi. Hafta içinde, Long Island bölgesinde ihtiyaç sahibi Amerikalılara maske, eldiven ve dezenfeksiyon ürünleri bağışladıklarını aktaran Akyürek, salgın nedeni ile gelir kaybına uğrayan 35 Türk aileye de kumanya dağıttıklarını söyledi. Yardım kampanyalarının bununla sınırlı olmadığını anlatan Akyürek, bugün için de büyük bir yardım organizasyonu yapacaklarını, hafta içi de bölgelerinde bir hastanenin sağlık çalışanlarına yemek ikramında bulunacaklarını ifade etti. Derneğin bölgenin polis departmanına ulaştırdıkları yardım paketleri de memnuniyetle karşılandı. Polis merkezindeki memurlar, yardım paketlerini getiren gönüllü Türk ekibi ile hatıra fotoğrafı çektirip sosyal medyada paylaştı. Derneğin yardımları için Babylon Belediyesi'nin resmi Facebook sayfalarında yayımlanan teşekkür mesajında, "Sıradaki kahramınız New York Türk Amerikan Merkezi adına Erol Akyürek. Maske ve eldiven setlerine ek olarak 30 kutu temel gıda ve dezenfeksiyon ürününün bağışını organize etti. Babylon toplumuna cömert bağışları için Erol'a ve organizasyonuna teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.ABD'NİN New York kentinde bulunan bir huzurevinde Kovid-19 nedeniyle büyük bir trajedi daha yaşandı. Manhattan'da bulunan 705 yataklı Isabella Geriatric Center isimli huzurevinde şimdiye kadar Kovid-19'dan dolayı 98 yaşlının hayatını kaybettiği kaydedildi. Bu ABD'de bir huzurevinde şimdiye kadarki en fazla Kovid-19 bağlantılı ölüm olduABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki Kovid-19 izolasyonundan kaçtı. Trump'ın 32 günlük tecridin ardından Camp David'e gittiği açıklandı. Trump'ın danışmanlarıyla birlikte haftasonunu burada geçireceği kaydedildi. Açıklamada Trump'ın burada geçireceği süre içinde de çalışmaya devam edeceği belirtildiABD'DE Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirlerin kaldırılmasını isteyeler New York'ta da sokaklara çıktı. Göstericilerin bir diğer adresi Kaliforniya'daki kumsallardı. Huntington Kumsalı'nda toplanan 2 bin 500 ile 3 bin kişilik kalabalık kumsalların artık açılmasını ve hayatlarının normale dönmesini istedi. Gösteriler North Carolina, Washington ve daha birçok yerde sürdü.