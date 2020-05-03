Rus gelin video çekti övgü yağdırdı! Türkiye sağlık konusunda sıkıntısı olmayan tek ülke

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Rus asıllı Anastasia Petrova Çetinkaya, övgüyle bahsettiği Türkiye'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verdiği başarılı mücadeleyi sosyal medya aracılığıyla dünyaya anlatıyor.





Rus gelin Anastasia'dan Türkiye'nin Kovid-19 tedbirlerine videolu övgü | Video

Tarihi dokusu, doğal güzellikleriyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Alanya, yerleşik yabancı nüfusuyla da ön plana çıkıyor. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre kentte yaşayan 328 bin kişinin yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan, 82 ülkeden 32 bin yerleşik yabancıdan bazıları, Kovid-19 tedbirlerini ve aldıkları hizmetleri sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.





Tatil için 2010'da geldiği Alanya ilçesinde kalıp yaşamını sürdürmeye başlayan 37 yaşındaki Rus asıllı Anastasia Petrova Çetinkaya da Türkiye ile ilgili çektiği videoları sosyal medyadan takipçilerine ulaştırıyor.

Videolarla Türkiye'nin gönüllü tanıtım elçiliğini yapan Çetinkaya, Türkiye aleyhinde çıkan asılsız haber ve sosyal medya paylaşımlarına da çektiği videolarla yanıt veriyor.

Çetinkaya, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 ile mücadele sürecinde Türkiye'deki değişen sosyal hayatı, alınan önlemleri ve yurt dışına yapılan yardımları videolarında anlatıyor.





Alanya'da yerel gazeteci Ayhan Çetinkaya ile 2013'te evlenen, ilçedeki ofisinde medya ve tanıtım alanında çalışmalarını yürüten Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 yıldır sosyal medyada Alanya ve Türkiye'yi Rusça anlattığını söyledi.

Türkiye hakkında doğru bilgi vermeye çalıştığını aktaran Çetinkaya, şu ana kadar çektiği videoları 30 ülkeden çok sayıda insanın görüntülediğini ifade ederek, "Salgın sonrası takipçilerimden sürekli, 'Türkiye'ye uçaklar ne zaman uçmaya başlayacak.' gibi sorular geliyor." dedi.

"TÜRKİYE SAĞLIK KONUSUNDA SIKINTISI OLMAYAN TEK ÜLKE"

Çetinkaya, Türkiye'nin salgın sırasındaki çalışmalarını, desteklerini, sağlık sistemi ve hastanelerin durumu gibi konularda takipçilerini bilgilendirdiğini belirterek, şöyle konuştu:





"Takipçilerime Türkiye'deki Kovid-19 sürecini, Sağlık Bakanlığı, devletin web siteleri gibi güvenli yerlerden takip etmelerini tavsiye ediyorum. Az bilinir ve güvenirliği olmayan yerlerden bilgi almasınlar istiyorum. Türkiye'nin pandemiyle mücadelede diğer ülkelere göre daha başarılı olduğu herkes tarafından görülüyor. Türkiye gördüğüm kadarıyla sağlık konusunda sıkıntısı olmayan tek ülke. Hastanelerde hiç sıkıntı yok. Bizler bundan çok memnunuz. Türkiye'nin sağlık sistemi meşhur zaten. O yüzden her yıl binlerce yabancı, tedavi ve ameliyat için buraya geliyor."



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