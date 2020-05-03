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SON DAKİKA: Corona virüsü aşısı için flaş anlaşma! KOVİD-19 aşı çalışmaları ne durumda

Corona virüsü ile ilgili dünya genelinde peş peşe geliyor. En çok takip edilen konular arasında corrona virüsü aşısı ve corona virüsü tedavisi yer alıyor. Son olarak 'den flaş bir corona virüs aşısı haberi geldi. İngiltere'de ile ilaç firması AstraZeneca, koronavirüse (Covid-19) karşı ortak aşı üreteceklerini açıkladı. Klinik hasta deneylerinin devam ettiği belirtilen aşının Haziran ayı gibi hazır olacağı duyuruldu. İşte, aşı ile ilgili son durum yapılan çalışmalar...

Giriş Tarihi: 3.5.2020 13:29 Güncelleme Tarihi: 3.5.2020 13:28 ABONE OL
SON DAKİKA: Corona virüsü aşısı için flaş anlaşma! KOVİD-19 aşı çalışmaları ne durumda

'nin prestijli üniversitesinden biri olan Oxford Üniversitesi, bugün İngiltere merkezli ilaç şirketi AstraZeneca ile hali hazırda denenmekte olan koronavirüs aşı adayının kullanıma hazır hale getirmek için anlaşma yaptığını açıkladı. Üniversite yaptığı yazılı açıklamada, aşının klinik deneylerinin yapıldığını ve koronavirüse karşı tam etkili olduğu kanıtlanırsa hemen üretim aşamasına geçileceğini vurguladı.

KAR AMACI GÜDÜLMEYECEK

AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi'nin yaptığı bu ortaklık kapsamında, aşı adayı başarılı olursa dünya çapında erişebilir olacak. Aşının, düşük ve orta gelirli ülkelerde hızlı dağıtılması için uluslararası ortaklarla çalışılacak. Anlaşmanın her iki tarafı da kar amacı gütmediklerini, sadece üretim ve dağıtım için bütçe ayırdıklarını bildirdi.

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SON DAKİKA: Corona virüsü aşısı için flaş anlaşma! KOVİD-19 aşı çalışmaları ne durumda
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