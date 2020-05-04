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Başkan Yardımcısı Pence'den itiraf! "Gerekli olduğunu düşünmedim"

Coronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen 'de 1 milyon 188 bin kişiye coronavirüs bulaşmış durumda iken 68 binin üzerinde kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Uzmanlar coronavirüs tedbirleri kapsamında maske takma gerekliliğine dikkat çekerken ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'nin bir hasteneye gerçekleştirdiği ziyaretteki dikkatsizliği tepkilere neden oldu. Pence tepkilerin ardından itiraf gibi açıklamalarda bulundu.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 4.5.2020 11:58 Güncelleme Tarihi: 4.5.2020 12:19 ABONE OL
ABD Başkan Yardımcısı Pence'den itiraf! Gerekli olduğunu düşünmedim

ABD Başkan Yardımcısı Pence maskesiz gerçekleştirdiği hastane ziyaretinin ardından gelen eleştirilere karşılık "Maske takmalıydım" diyerek hata yaptığını itiraf etti.

"GEREKLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMEDİM"

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD'de koronavirüs (Covid-19) araştırmalarının önde gelen merkezlerinden olan Mayo Clinic'i maskesiz ziyaret etmesinin ardından gelen eleştirilere Fox News'e yaptığı şu açıklamayla karşılık verdi: "Gerekli olduğunu düşünmedim ama maske takmam gerekliydi." Ziyaretin ardından hastane resmi sosyal medya hesabından, "Mayo Clinic, Başkan Yardımcısı Pence'i hastane ziyareti öncesi maske zorunluluğuna karşı uyardı" açıklamasında bulunmuştu. Pence'in geçtiğimiz gün otomotiv şirketi General Motors'un ABD'nin Indiana eyaletinde bulunan fabrikasına gerçekleştirdiği ziyarette maskeli olduğu görüntülendi.

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ABD Başkan Yardımcısı Pence'den itiraf! "Gerekli olduğunu düşünmedim"
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