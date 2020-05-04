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'de karantinaya uymayanlara ilginç protesto! Azrail kıyafetiyle insanları uyardı

'nin Florida eyaletinde koronavirüse (Covid-19) rağmen sahillerin tekrar açılmasına karşı ilginç bir protesto geldi. Avukat , 'Azrail kostümü' giyerek, sahilde denize giren ve güneşlenen insanları salgına karşı uyardı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 4.5.2020 11:04 Güncelleme Tarihi: 4.5.2020 11:38 ABONE OL
ABD'de karantinaya uymayanlara ilginç protesto! Azrail kıyafetiyle insanları uyardı

ABD'nin Florida eyaletinde koronavirüse (Covid-19) rağmen sahillerin tekrar açılmasına karşı ilginç bir protesto geldi. Avukat Daniel Uhlfelder, 'Azrail kostümü' giyerek, sahilde denize giren ve güneşlenen insanları salgına karşı uyardı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten en çok etkilenen ve en fazla vakanın bulunduğu ülke ABD oldu. Son verilere göre 1 milyon 180 binden fazla vakanın bulunduğu ülkenin Florida eyaletinde avukat olan Daniel Uhlfelder, sahillerin virüse rağmen tekrar açılmasına ilginç bir yolla tepki gösterdi. Uhlfelder, 'Azrail kostümü' giyerek sahilde yürüdü ve salgına rağmen sahilde toplanan, denize giren ve güneşlenen insanları uyardı.

'FLORİDA SAHİLLERİNDE TURA ÇIKACAK'

Daniel Uhlfelder, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birçoğunuz Florida'nın sahillerinde ve diğer bölgelerinde kostümle seyahat edip etmeyeceğimi sordu. Cevap kesinlikle evet" ifadelerini kullandı. ABD medyası, Daniel Uhlfelder'in plajların kapatılması için çalıştığını, hatta Florida Valisi Ron DeSantis'i plajların tekrar açılması kararını verdiği için dava ettiğini duyurdu.

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ABD'de karantinaya uymayanlara ilginç protesto! Azrail kıyafetiyle insanları uyardı
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