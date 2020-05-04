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’da koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 6 bin 866’ya yükseldi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ediyor. Ülkede son 24 saatte koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 54 olarak açıklandı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 866'ya çıktı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 4.5.2020 09:45 Güncelleme Tarihi: 4.5.2020 10:10 ABONE OL
Almanya’da koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 6 bin 866’ya yükseldi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ediyor. Ülkede son 24 saatte koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 54 olarak açıklandı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 866'ya çıktı.

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgınında Almanya, 165 bin 664 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü 6'ıncı ülke olmasına rağmen, söz konusu vakalardan 132 bin 700'ünün iyileştiği açıklandı. Ülkede aktif vaka sayısının 26 bin 98 olduğu belirtilirken; salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 866'ya çıktı.

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Almanya’da koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 6 bin 866’ya yükseldi
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