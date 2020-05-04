Arap ülkelerinde can kaybı ve vaka sayıları artıyor

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 hastası 7 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 437'ye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 348 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 6 bin 813'e çıktığı aktarıldı.

- Fas

Fas Sağlık Bakanlığına bağlı Salgın Hastalıklar Birimi Müdürü Muhammed Elyubi, yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 179'a yükseldiğini duyurdu.

Elyubi, ülkede 150 kişide daha virüs tespit edilmesiyle, toplam vaka sayısının 5 bin 533'e çıktığını, sağlığına kavuşan kişi sayısının ise 1653 olduğunu aktardı.

- Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 taşıyan 2 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, böylelikle toplam can kaybının 465 olduğunu ifade etti.

Ülkede 174 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini aktaran Fevrar, toplam vaka sayısının 4 bin 648'e çıktığını dile getirdi.

Cezayirli yetkili, ülke genelinde virüse yakalanıp sağlığına kavuşanların sayısının 1998 olduğu bilgisini paylaştı.

- Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 81 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu ve vaka sayısının 3 bin 464'e çıktığı ifade edildi.

Toplam iyileşen sayısının ise 1737 olduğu belirtilen açıklamada, virüs nedeniyle yeni ölüm gerçekleşmediği ve ölü sayısının 8 olduğu aktarıldı.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir ile Hükümet Sözcüsü Emced el-Adayile, başkent Amman'da düzenledikleri ortak basın toplantısında, salgınla mücadele kapsamındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Son bir haftadır ülke içinde yeni bir vaka tespit edilmediğini dile getiren Sağlık Bakanı Cabir, ülke dışından gelen 3'ü Ürdünlü 4 kamyon şoföründe virüs tespit edildiğini söyledi.

Cabir, son verilerle ülkedeki vaka sayısının 465'e yükseldiğini, şu ana kadar teşhis koyulan 373 hastanın iyileştiğini aktardı.

Hükümet Sözcüsü Adayile de salgın tedbirleri kapsamında alınan şehirlerarası seyahat yasağının devam edeceğini duyurdu.

Ramazan ayı sonuna kadar kamu sektöründeki çalışanların mesaisine ilişkin herhangi bir değişiklik yapılmayacağını belirten Adayile, böylece vatandaşa hizmet sunması zorunlu olan bakanlıklar ve hükümet kurumlarında ihtiyaca göre çalışanların yüzde 30 ila 50'sinin vazife başında olacağını kaydetti.

-Yemen

Yemen'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 12'ye ulaştı.

Kovid-19 ile Mücadele Yüksek Acil Durum Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Hadramevt kentinde 2 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği, böylece ülkedeki toplam vaka sayısının 12'ye ulaştığı ifade edildi.

- Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, virüse yakalanmış olduğundan şüphelenilen 136 kişinin testlerinin negatif çıktığı kaydedildi.



Ülkede Kovid-19 tespit edilen hasta sayısı 63, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3, iyileşen hasta sayısı ise 23 olarak açıklanmıştı.