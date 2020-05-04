Avrupa kademeli olarak nefes alıyor

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında dünya genelinde vaka sayısı 3 milyon 555 bin 137'ye yükseldi, 247 bin 624 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 1 milyon 150 bin 497 kişi de iyileşti. Rusya salgının yeni üssü haline gelirken, mart ayından bu yana kısıtlamalar altında yaşayan pek çok Avrupa ülkesinde peşpeşe gevşetme uygulamaları devreye girdi.

İtalya'da bugün, "virüsle yaşanacak dönem" olarak adlandırılan, salgınla mücadelenin ikinci aşaması gereği 4 milyon kişi işe döndü. İspanya'da 65 yaş üstü 48 gün sonra sokağa çıktı. Avusturya'da 1,5 ay sonra işyeri ve kuaförler açıldı. Almanya'da kuaförler bugün açılıyor. Camilerinse 9 Mayıs'ta açılması planlanıyor. Fransa ise 11 Mayıs'ta ikinci kademeye geçiyor.

Rusya'da cumartesiden pazara 10 bin 633 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, vaka sayısı 134 bin 687'ye çıktı.

Brezilya'daysa 421 kişi hayatını kaybetti. Can kaybı 6 bin 777'ye yükseldi.

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Çin'de aylar süren karantina uygulamasının yumuşatılmasıyla birlikte başlayan beş günlük işçi bayramı süresince milyonlarca Çinlinin tatil için yollara koyuldu. 1 Mayıs'ta ziyarete açılan başkent Pekin'deki parkları son 2 günde yaklaşık 1,7 milyon, ülkenin en büyük kenti Şanghay'daki turistik yerlere ise bir milyonun üzerinde kişi ziyaret gerçekleştirdi.

ABD'de cumartesiden pwazara bin 691 kişi öldü. Ülkede ölenlerin sayısı 68 bin 405'e ulaştı.

Fransa'da hayatını kaybedenlerin sayısı cumartesiden pazara 166 artarak 24 bin 895'e yükseldi. Salgın nedeniyle hastane ve yaşlı bakımevlerinde 166 kişi yaşamını yitirdi, ölü sayısı hastanelerde 15 bin 487'e, bakımevlerinde ise 9 bin 273'e yükseldi.

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DSÖ, Yemen nüfusunun yarısının koronavirüsten etkilenebileceği uyarısında bulundu.

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İTALYA İKİNCİ AŞAMAYA GEÇTİ

Yaklaşık 2,5 ayda 28 bin 884 kişinin hayatını kaybettiği İtalya, bugün salgına yönelik aldığı sıkı tedbirleri kademeli olarak gevşetme konusunda ilk büyük adımını atıyor. Ülkede 4,4 milyon çalışan bugün işine dönecek. İnsanlar alışveriş ve eczane dışında, 1 metrelik sosyal mesafeyi korumak şartıyla aile yakınlarıyla görüşebilecek. İzin belgesiyle sokağa çıkmaya devam edilecek 2'nci aşamada, halka evinden uzakta ve toplu olmamak koşuluyla spor yapma izni de verilecek.



AVUSTURYA KEPENK AÇTI

Avusturya'da yaklaşık bir buçuk ay sonra alışveriş merkezleri ve kuaförler cumartesi günü yeniden kapılarını açtı. Viyana'da bazı kent sakinlerinin mağazalara koştuğu görüldü.



İSPANYA'DA 65 YAŞ VE ÜZERİNE YÜRÜYÜŞ İZNİ

Hayatını kaybedenlerin sayısı cumartesiden pazara 164 artarak 25 bin 264'e yükselen İspanya'da dün ilk defa 65 yaş ve üzeri için sokakta egzersiz ve yürüyüş yapmalarına izin verildi. Barselona sahilleri sabah 6'dan itibaren doldu, taştı.

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