SON DAKİKA: BAKAN KOCA AÇIKLIYOR... 4 Mayıs 2020 Pazartesi Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) tablosu ile ölü ve vaka sayısında son durum!

Dünya genelinde yeni tip adıyla Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 250 bine yaklaşırken iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 145 bini geçti. Corona virüsü salgını ile ilgili son gelişmeler yakından takip edilirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye corona virüsü vaka sayısı, vefat ve iyileşen hasta sayısı gibi güncel son verileri vatandaşlara duyuruyor. 11 Mart tarihinden bu yana ilk kez günlük hasta sayısının iyileşen hasta sayısının altında olması tedbirlere uyuldukça sonuçların daha olumlu olacağını göstermiş oldu. 3 Mayıs tarihli Türkiye günlük koronavirüs tablosu verilerine göre; toplam vaka sayısı 126 bin 45 olurken vefat sayısı ise 3 bin 397 oldu. Buna göre; 4 Mayıs Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıkladı! Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu ile ölü ve vaka sayısında son durum ne oldu?

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA SON DAKİKA AÇIKLADI! İYİLEŞEN HASTA SAYISI VAKA SAYISINI GEÇTİ!

Türkiye'de 3 Mayıs tarihinde bin 670 yeni vaka tespit edilirken 61 kişi ise hayatını kaybetti. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "11 Mart'tan bu yana, ilk kez bugün, iyileşen hasta sayımız, mevcut koronavirüs hasta sayımızı geçti. Tedbirlere uyuldukça, sonuç, çok daha iyi olacak" dedi.

TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU: 4 MAYIS PAZARTESİ CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ? SON DURUM!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüsü vaka ve ölü sayısına ilişkin bilgileri açıkladı. 4 Mayıs verilerine göre; Türkiye'de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? İşte son durum ile Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan tabloya göre; 4 Mayıs verileri henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizin içerisinde olacaktır...