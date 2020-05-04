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Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA: BAKAN KOCA AÇIKLIYOR... 4 Mayıs 2020 Pazartesi Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) tablosu ile ölü ve vaka sayısında son durum!

: BAKAN KOCA AÇIKLIYOR... 4 Mayıs 2020 Pazartesi corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? corona virüsü (koronavirüs) tablosu ile ölü ve vaka sayısında son durum!

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. güncel olarak akşam saatlerine doğru corona virüsü ölü ve vaka sayısı hakkındaki gelişmelerini vatandaşlara aktarıyor. Türkiye günlük koronavirüs tablosunda; toplam test sayısı, vaka sayısı, vefat sayısı, yoğun bakım, entübe ve iyileşen hasta sayısına dair güncel rakamlar yer alıyor. Her gün güncel veriler canlı harita ve tablosu eşliğinde kamuoyuna duyurulurken yapılan açıklamada 11 Mart tarihinden bu yana ilk kez iyileşen hastaların günlük vaka sayısını geçtiğini duyuruldu. Toplam test sayısı 1 milyon 135 bin 367 olarak kaydedilirken günlük ölü ve vaka sayısı, entübe hasta sayısı gibi rakamlar da takip edilip araştırılıyor. Buna göre; 4 Mayıs Pazartesi Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? koronavirüs tablosu ile ölü ve vaka sayısında son durum ne oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıkladı!

Giriş Tarihi: 4.5.2020 18:48 Güncelleme Tarihi: 4.5.2020 18:49 ABONE OL
SON DAKİKA: BAKAN KOCA AÇIKLIYOR... 4 Mayıs 2020 Pazartesi Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı corona virüsü koronavirüs tablosu ile ölü ve vaka sayısında son durum!

Dünya genelinde yeni tip adıyla Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 250 bine yaklaşırken iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 145 bini geçti. Corona virüsü salgını ile ilgili son gelişmeler yakından takip edilirken corona virüsü vaka sayısı, vefat ve iyileşen hasta sayısı gibi güncel son verileri vatandaşlara duyuruyor. 11 Mart tarihinden bu yana ilk kez günlük hasta sayısının iyileşen hasta sayısının altında olması tedbirlere uyuldukça sonuçların daha olumlu olacağını göstermiş oldu. 3 Mayıs tarihli Türkiye günlük koronavirüs tablosu verilerine göre; toplam vaka sayısı 126 bin 45 olurken vefat sayısı ise 3 bin 397 oldu. Buna göre; 4 Mayıs Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! koronavirüs tablosu ile ölü ve vaka sayısında son durum ne oldu?

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA SON DAKİKA AÇIKLADI! İYİLEŞEN HASTA SAYISI VAKA SAYISINI GEÇTİ!

Türkiye'de 3 Mayıs tarihinde bin 670 yeni vaka tespit edilirken 61 kişi ise hayatını kaybetti. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "11 Mart'tan bu yana, ilk kez bugün, iyileşen hasta sayımız, mevcut koronavirüs hasta sayımızı geçti. Tedbirlere uyuldukça, sonuç, çok daha iyi olacak" dedi.

TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU: 4 MAYIS PAZARTESİ CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ? SON DURUM!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüsü vaka ve ölü sayısına ilişkin bilgileri açıkladı. 4 Mayıs verilerine göre; Türkiye'de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? İşte son durum ile Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan tabloya göre; 4 Mayıs verileri henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizin içerisinde olacaktır...

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SON DAKİKA: BAKAN KOCA AÇIKLIYOR... 4 Mayıs 2020 Pazartesi Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) tablosu ile ölü ve vaka sayısında son durum!
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