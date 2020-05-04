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Darbeci Hafter milislerinden alçak tuzak!

'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı grupların darbeci komutanı 'e bağlı milislerin Trablus'un güneyinden çekilirken evlere mayın yerleştirdiği bildirildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 4.5.2020 09:19 ABONE OL
Darbeci Hafter milislerinden alçak tuzak!

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı grupların darbeci komutanı Halife Hafter'e bağlı milislerin Trablus'un güneyinden çekilirken evlere mayın yerleştirdiği bildirildi.

KAÇMADAN ÖNCE BÖLGEDEKİ EVLERİ MAYINLAMIŞLARDIR

Libya ordusuna bağlı Öfke Volkanı Operasyonu iletişim merkezinden yapılan açıklamada, "Terörist Hafter milisleri Trablus'un güneyinden kuvvetlerimiz tarafından kovulurken, kaçmadan önce bölgedeki evleri mayınlamışlardır." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Patlayıcı Maddeler İdaresi'nin bir yıldır süren saldırılar sırasında Hafter milislerinin bölgede kullandığı füze, roket cinsinden 5 ton savaş artığı tespit ettiği ve bunların imha edildiği belirtildi.

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Darbeci Hafter milislerinden alçak tuzak!
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