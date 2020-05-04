İngiliz şirket, Kovid-19'a karşı yeni bir ilacın denemelerine başladı

Southampton merkezli bir şirketin geliştirdiği ilaçta, vücudu enfeksiyon tehlikesine karşı uyaran "interferon beta" proteininin kullanıldığı belirtildi.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN İLK SAVUNMA HATTI

İnsan vücudunun da ürettiği interferon beta proteini, bağışıklık sisteminin "ilk savunma hattı" olarak nitelendiriliyor.

DENEMELER HAZİRAN SONUNA KADAR SÜRECEK

İlacı geliştiren şirketin üst düzey yöneticisi Richard Marsden, Kovid-19'un, vücutta bu proteinin üretilmesini engellediğini; yeni ilacın ise proteini, püskürtme yöntemiyle doğrudan solunum yoluna gönderdiğini anlattı.

Marsden bu yolla, bağışıklık sistemi zayıf hastalarda bile virüse karşı güçlü bir tepki oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Söz konusu proteinin, aralarında astımın da yer aldığı birçok kronik akciğer rahatsızlıklarında kullanıldığı biliniyor.

Şirketin, ilacın insan üzerindeki denemelerini haziran sonuna kadar bitirmeyi planladığı ve üretim için dünyadaki çeşitli şirketlerle temasa geçtiği kaydedildi.

İlacın başarılı olması halinde bile geniş kitlelere ulaşmasının yıl sonunu bulacağı belirtildi.