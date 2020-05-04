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'den çarpıcı araştırma! Dünyanın en zengin kraliyet ailesi...

'de " dünyanın en zengin" kraliyet ailelerinin servetlerine yönelik bir araştırma yapıldı. Araştırma sonuçlarına göre yaptığı israflarla sık sık gündeme gelen Krallığı'nın servetinin yaklaşık 1 trilyon sterlin ile İngiliz kraliyet ailesinde 16 kat daha zengin olduğu ortaya çıktı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 4.5.2020 16:51 Güncelleme Tarihi: 4.5.2020 17:12 ABONE OL
İngiltere'den çarpıcı araştırma! Dünyanın en zengin kraliyet ailesi...

İngiltere'de "dünyanın en zengin" kraliyet ailelerinin servetlerine ilişkin araştırma yapıldı. Araştırmada, Yaptığı israflarla sık sık gündeme gelen Suudi Arabistan Krallığı'nın servetinin yaklaşık 1 trilyon Sterlin ile İngiliz kraliyet ailesinden 16 kat daha zengin olduğu dikkat çekti.

İngiltere'de "dünyanın en zengin" kraliyet ailelerinin servetlerine ilişkin araştırma sonucu açıklandı. Araştırmada, İngiliz Kraliyet ailesinin serveti yaklaşık 68 milyar sterlinle dünya genelinde beşinci sırada yer alıyor. Suudi Arabistan'ı yöneten Suud kraliyet ailesinin serveti ise kraliyetleri geride bırakıyor. İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in ve ailesinin 68 milyarlık servetinin çoğu miras ve yatırımlardan geliyor. Ancak bu servet, Suudi Arabistan'ı yöneten kraliyet ailesi Suud Hanedanı'nın servetiyle kıyaslandığında ortaya çarpıcı sonuç çıktı. Suud Ailesi'nin servetinin yaklaşık 1 trilyon sterlin yani İngiliz kraliyet ailesinin zenginliğinin 16 katından fazla olduğu tahmin ediliyor.

EN İSRAF PRENS SELMAN

Suud Ailesi'nin en fazla para harcayan kişisi olarak, Veliaht Prens Muhammed Bin Salman gösteriliyor. Prens'in çok pahalı bir sanat merakı olduğu, Leonardo Da Vinci'nin 360 milyon sterlin değerindeki tablosuna sahip olduğu belirtiliyor. Suud ailesinin servetinin değeri tam olarak ölçülemiyor.

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İngiltere'den çarpıcı araştırma! Dünyanın en zengin kraliyet ailesi...
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