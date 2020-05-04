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Irak'ta güvenlik güçlerince kuşatılan 'lı teröristler kendilerini patlattı

Irak'ın Enbar vilayetinde güvenlik güçlerince kuşatılan terör örgütü mensubu iki eylemcisinin üzerlerindeki bombayı infilak ettirdiği bildirildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 4.5.2020 15:44 ABONE OL
Irak'ta güvenlik güçlerince kuşatılan DEAŞ'lı teröristler kendilerini patlattı

Enbar'daki Cezire Operasyonları Komutanı Tuğgeneral Kasım Muhammedi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Enbar vilayetine bağlı Hadise ilçesinde DEAŞ'lı iki intihar eylemcisinin Haşdi Şabi'ye bağlı Aşiret Güçlerince (Haşd'ül Aşairi) kuşatıldığını belirtti.

Kuşatılan teröristlerin kaçamayacaklarını anlayınca ilçedeki bir camide kendilerini patlattıklarını aktaran Muhammedi, patlamanın şiddetiyle caminin tamamen yıkıldığını söyledi.

Muhammedi, olayda güvenlik güçlerinden veya sivillerden ölen ya da yaralanan olmadığını kaydetti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de, örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen, örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

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Irak'ta güvenlik güçlerince kuşatılan DEAŞ'lı teröristler kendilerini patlattı
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