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: şokta! Et fabrikasında 373 kişi coronavirüse yakalandı...

haberine göre; 'de domuz eti üretilen bir fabrikada 373 kişide coronavirüs tespit edildi. Haber ABD'de şok etkisi yaratırken, testleri pozitif çıkanlardahiçbir belirti görülmemesi dikkat çekti. ABD’nin Missouri eyaletinde bugüne kadar virüs tespit edilen kişilerin sayısının 8 bin 386, can kaybının ise 352 olduğu belirtildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 4.5.2020 13:01 Güncelleme Tarihi: 4.5.2020 13:19 ABONE OL
Son dakika: ABD şokta! Et fabrikasında 373 kişi coronavirüse yakalandı...

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'de domuz eti üretilen bir fabrikada 370'ten fazla işçinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'nin Missouri eyaletinde faaliyet gösteren ve domuz eti üretilen Triumph Foods fabrikasında çalışan 373 işçide koronavirüs tespit edildiği açıklandı.

Yetkililer virüsü taşıyan kişilerin daha önce hiçbir semptom göstermediğini açıkladı.

Eyalet genelinde bugüne kadar virüs tespit edilen kişilerin sayısının 8 bin 386, can kaybının ise 352 olduğu belirtildi.

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Son dakika: ABD şokta! Et fabrikasında 373 kişi coronavirüse yakalandı...
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