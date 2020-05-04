Son dakika haberi: İspanyol uzmanlar açıkladı! Coronavirüs bu hastalıklara yol açıyor

Coronavirüs salgını ile ilgili İspanyol uzmanlardan çarğıcı bir açıklama geldi. Coronavirüs salgınında 250 bine yakın vaka görülen İspanya'da uzmanlar coronavirüs salgınının yeni belirtilerini ortaya çıkardı. Edinilen son dakika habere göre, İspanya'da yapılan bir araştırmada coronavirüsn neden olduğu 5 farklı cilt hastalığı tespit edildi. İspanyol dermatologlar coronavirüs hastalığı ile bağlantılı olarak 5 farklı deri hastalığının olduğunu dile getirdi.

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Dünya genelinde 3 buçuk milyonun üzerinde kişide coronavirüs vakası tespit edilirken Covid-19 salgını nedeniyle 250 bin kişi hayatını kaybetti. Ölümcül salgına karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları da devam ediyor. Edinilen son dakika haberine göre İspanyol uzmanlardan çarpıcı bir araştırma sonucu geldi. İspanya'da yapılan bir araştırma salgının yeni belirtilerini ortaya çıkardı. İspanya'da korona virüsü teşhisi konulmuş hastalar üzerinde yapılan araştırmalarda, Kovid-19'un özellikle gençlerde cilt sorunlarına yol açtığı ortaya çıktı. İspanyol dermatologlar, bu hastalarda Kovid-19'la bağlantılı görünen beş farklı deri sorunu tespit etti.