Son dakika! O ülke coronavirüsü yendi! 50 gün sonra sıfır vaka ama gevşemeye izin yok!

Yeni Zelanda koronavirüse karşı zafer elde etmiş gibi görünüyor. Martın ortasından itibaren ilk kez ülkede hiçbir koronavirüs testi pozitif çıkmadı. Yeni Zelanda Sağlık Genel Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, "Bu konudaki disiplini sürdürmek ve uyanık olmak bizim için çok önemli" dedi.

50 GÜN SONRA HİÇ VAKA YOK

Yeni Zelanda'da 50 gün sonra hiçbir vakaya rastlanmadı. Yine de ülkede tedbirleri gevşetme kararı alınmıyor.

Yeni Zelanda'da martın ortasından bu yana ilk kez son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanmadı. Başbakan Ardern, buna rağmen tedbirleri gevşetme kararının alınmadığını ifade etti.

New Zealand Herald'ın haberine göre, Yeni Zelanda'da yaklaşık 50 gündür ilk kez, yapılan testler sonucu yeni Kovid-19 vakası tespit edilmedi.

Yeni Zelanda Sağlık Genel Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, yaptığı açıklamada, yeni Kovid-19 vakasına rastlanmadığını, toplam doğrulanan ve şüpheli vaka sayılarının dün ile aynı kaldığını belirtti.

"UYANIK OLMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Rakamların cesaret verici olduğunu ancak sonucun "zamanda bir anı yansıttığını" ifade eden Bloomfield, "Bu konudaki disiplini sürdürmek ve uyanık olmak bizim için çok önemli" dedi.

Bloomfield, sonucun "bir kutlama sebebi ve tüm ülkenin çabalarının simgesi" olduğunu kaydetti.

20 KİŞİ ÖLDÜ

Yeni Zelanda'da bugüne kadar 1487 yeni tip korona virüs vakasına rastlanırken, virüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 1276 kişi iyileşti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, vatandaşlarından koronavirüse karşı alınan tedbirleri sürdürmelerini isteyerek, önlemlerin gevşetme konusunda herhangi bir kararın alınmadığını açıkladı.

Başbakan Ardern, Avustralya Başbakanı Scott Morrison'ın yarın düzenlenecek korona virüs acil kabine toplantısına katılma talebini de kabul ettiğini söyledi.

Ardern, 27 Nisan'da, ülkesinin yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı verdiği savaşı "kazandığını" belirtmişti.

Ülke genelinde "dördüncü seviyede" uygulanan yasak ve kısıtlamaların yerine geçen hafta çalışma, alışveriş, dışarı çıkma ve bazı su sporlarının yapılmasına izin veren daha hafif kuralların bulunduğu "üçüncü seviye" devreye girmişti.

Donald Trump'tan son dakika corona virüs açıklaması! ABD'de hayatını kaybedecek kişi sayısı...

Corona virüs raporu hakkında SON DAKİKA gelişmesi! 5 ülke hazırladı; Çin'i suçladılar...

Gözler Başkan Erdoğan'da! Kabine normalleşmeyi ve sınavları konuşacak