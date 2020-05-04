Sosyal mesafe iki yıl daha sürebilir



BUSH'TAN

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Bilim insanları her gün ölü ve vaka sayısın arttığı Kovid-19 salgınıyla ilgili düzenli olarak uyarılarda bulunuyor. ABD'nin Harvard Üniversitesi'nden son olarak yapılan açıklamada, salgının yayılmasını engelleyen en önemli adım olan sosyal mesafe uygulamalarının 2022 yılına kadar devam edebileceğini kaydetti. Açıklamada, karantinanın ve sosyal mesafe uygulamalarının vaka sayılarının düşmesiyle birlikte kaldırılması halinde salgının tekrarlama şüphesi olduğu belirtildi. Mevcut durumda bile sağlık sistemi ve çalışanların oldukça zorlandığını belirten uzmanlar, ikinci bir dalganın kaldırılamayacağını vurguladı. Ayrıca, koronavirüsün tıpkı grip gibi dönemsel olarak insanların hayatında etkili olabileceği belirtildi.Öte yandan 32 gün sonra ilk kez Beyaz Saray'dan ayrılıp önceki gün Camp David'e giden ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla halka moral vermek için askeri uçaklar Ulusal Meclis üzerinde uçuş yaptı. Ancak halk, sıcak havanın da etkisiyle sosyal mesafeyi unuttu. Hava sıcaklıklarının artmasıyla New Yok Belediyesi de parkları kontrol etmesi için bin kadar polis görevlendirdi.ABD Başkanı George W. Bush bir video yayınlayarak, salgında alınan önlemleri protesto edenlere mesaj gönderdi. Bush, "Hepimiz insanız, birlikte üzülüp mutlu oluyoruz. Partizan savaşçılar değiliz" diyerek Amerikan halkına birlik mesajı verdi.