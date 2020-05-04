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'ın iddialarına 'ndan tepki! " Söz konusu değil"

Sözcüsü Hami Aksoy, Yunan Milli ’nı taşıyan helikopterin Türk savaş uçaklarınca taciz edildiği iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 4.5.2020 14:36 Güncelleme Tarihi: 4.5.2020 14:54 ABONE OL
Yunanistan'ın iddialarına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki! Söz konusu değil

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'u taşıyan helikopterin Türk savaş uçaklarınca taciz edildiği iddiasını yalanladı.

Sözcü Aksoy, konuya ilişkin Bakanlığa yöneltilen bir soruya yazılı cevap verdi.

Türk savaş uçaklarının Ege'de rutin faaliyetleri çerçevesinde teşhis görevi icra ettiğini belirten Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Savunma Bakanı'nı taşıyan helikopterin tacizi söz konusu değildir. Rutin uçuşları dramatize ederek gerilimi tırmandırmaya çalışmanın bu ülkeye bir faydası yoktur. Bunun yerine bu meselelerin iki ülke Savunma Bakanlıkları arasında başlatılan güven arttırıcı önlemler süreci içinde ele alınması gerekir."

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Yunanistan'ın iddialarına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki! " Söz konusu değil"
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