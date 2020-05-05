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Son dakika: ile arasındaki corona virüs tartışmasında son durum! Çin'den animasyonlu tepki geldi...

Dünyanı farklı farklı bölgelerinde ölümlere neden olan corona virüs hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Küresel tehdit olmaya devam eden corona virüs salgını ve arasında gerilime neden oldu. ABD, Çin'i saklamakla suçlarken bir yandan da salgınının Wuhan'daki bir laboroatuvardan çıktığını iddia ediyor. ABD'nin Çin'e yönelik coronavirüse karşı şeffaf olmadıkları yönündeki suçlamalarına Çin'den animasyonlu tepki geldi. Çin, ABD'yi uyarıları dikkate almamak ve tutarsızlıkla suçladı

Giriş Tarihi: 5.5.2020 12:06 Son Güncelleme: 5.5.2020 12:44 ABONE OL
Son dakika: Çin ile ABD arasındaki corona virüs tartışmasında son durum! Çin'den animasyonlu tepki geldi...

ABD ve Çin arasındaki gerilimde Çin'den yeni bir hamle geldi. ABD, coronavirüs salgını konusunda Çİn'i şeffaf olmamak ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmek ile suçlarken Çin'den animasyonlu tepki geldi. ABD'nin Çin'e yönelik suçlamalarına karşılık Çin, ABD'nin uyarıları dikkate almadığını dile getirdi.

Çin, ABD'nin corona virüs suçlamalarına animasyon filmi yayınlayarak cevap verdi | Video

Washington-Pekin hattındaki gerilim yükseliyor. Çin'i koronavirüs konusunda kamuoyunu yanlış bilgilendirmekle suçlayan ABD Başkanı Trump'a Çin'den animasyonlu yanıt geldi. Videoda ABD'nin kendiyle çeliştiği vurgulandı.

Çin'in hazırladığı animasyonda Amerika Birleşik Devletleri, uyarıları dikkate almamakla suçlandı. Çin, Trump'ın açıklamalarına "Amerikalıların en sevdiğimiz yanı tutarlılıkları" sözleriyle yüklendi.

Son Dakika Haber! ABD'den corona virüs salgını ile ilgili çok kritik açıklama geldi! Corona virüsü… Son dakika! ABD Başkanı Trump'tan corona virüsü ile ilgili kritik açıklama! Kanıt gördüm... ABD ile Çin arasındaki coronavirüs kriz büyüyor! Çin: Kanıt gösterin

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Son dakika: Çin ile ABD arasındaki corona virüs tartışmasında son durum! Çin'den animasyonlu tepki geldi...
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