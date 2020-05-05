Son dakika: Çin ile ABD arasındaki corona virüs tartışmasında son durum! Çin'den animasyonlu tepki geldi...

ABD ve Çin arasındaki gerilimde Çin'den yeni bir hamle geldi. ABD, coronavirüs salgını konusunda Çİn'i şeffaf olmamak ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmek ile suçlarken Çin'den animasyonlu tepki geldi. ABD'nin Çin'e yönelik suçlamalarına karşılık Çin, ABD'nin uyarıları dikkate almadığını dile getirdi.

Çin, ABD'nin corona virüs suçlamalarına animasyon filmi yayınlayarak cevap verdi | Video

Washington-Pekin hattındaki gerilim yükseliyor. Çin'i koronavirüs konusunda kamuoyunu yanlış bilgilendirmekle suçlayan ABD Başkanı Trump'a Çin'den animasyonlu yanıt geldi. Videoda ABD'nin kendiyle çeliştiği vurgulandı.

Çin'in hazırladığı animasyonda Amerika Birleşik Devletleri, uyarıları dikkate almamakla suçlandı. Çin, Trump'ın açıklamalarına "Amerikalıların en sevdiğimiz yanı tutarlılıkları" sözleriyle yüklendi.

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