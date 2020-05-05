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’de 31 eyalette normalleşme

Giriş Tarihi: 5.5.2020 ABONE OL
ABD’de 31 eyalette normalleşme
1 Milyon 207 bin 552 vaka ve 69 bin 374 ölüm ile pandemiden en kötü etk-i lenen ülke olan ABD'de günlerdir Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılması için gösteriler düzenleniyordu. ABD'de dün itibariyle 31 eyalette yasaklar kademeli olarak kaldırılmaya başlandı. Pennsylvania Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma koronavirüs salgını sırasında eyaletlerin yeniden açılmasının 233 bin kişinin daha ölmesine yol açabileceğini belirtti. Bu arada New York'ta yaşayan Türk vatandaşı M.S., koronavirüsten yaşamını yitirdi. Böylece ABD'de ölen Türklerin sayısı 19'a çıktı.
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ABD’de 31 eyalette normalleşme
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