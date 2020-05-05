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’da koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 6 bin 993’e yükseldi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede son 24 saatte koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 107 olarak açıklandı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 5.5.2020 10:40 ABONE OL
Almanya’da koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 6 bin 993’e yükseldi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede son 24 saatte koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 107 olarak açıklandı.

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgınında Almanya, 166 bin 152 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü 6'ıncı ülke olmasına rağmen, söz konusu vakalardan 135 bin 100'ünün iyileştiği açıklandı. Ülkede aktif vaka sayısının 24 bin 59 olduğu belirtilirken; salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 993'e çıktı.

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Almanya’da koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 6 bin 993’e yükseldi
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