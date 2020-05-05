Avrupa medyasının coronavirüs fırsatçılığı! Türkiye'nin sağlıktaki başarısını hazmedemediler...

Türkiye'nin Covid-19'a karşı mücadelesinden tüm dünyada övgü ile bahsedilirken Avrupalı bazı yayın organlarının kara propagandaları tüm hızıyla sürüyor. Türkiye'nin koronavirüse karşı başarısı Avrupa'yı rahatsız etti. Gerçek dışı bilgilerle dezenformasyona neden olan birçok yabancı yayın organları ülkede kaos oluşturmaya çalışıyor. Söz konusu yayın organlarının haber adı altında paylaştığı bilgilerin asılsızlığı gözler önüne serildi. Örneğin; BBC Türkçe'nin haberinde; Türkiye'deki virüsün bulaşma hızının dünya genelinin tam 8 katı olduğu iddia edilmişti. Ancak bu haber doğru olsaydı Türkiye'deki neredeyse herkesin coronavirüse yakalanmış olması gerekirdi.

Son dakika: Avrupa basınının Türkiye hazımsızlığına sosyal medyada tepkiler büyüyor | Video

ASILSIZ İDDİALAR!

Kaos oluşturmaya çalışan BBC Türkçe'de yer alan bir diğer haberde; 10 Nisan'dan sonra Türkiye'de salgının çığrından çıkacağı iddia edilmişti. Ancak BBC Türkçe'nin iddialarının aksine 10 Nisan'dan sonra Türkiye'de salgın kontrol altına alınarak vefat edenlerin sayısında düşüş gözlemlendi.

ÇELİŞKİLİ HABERLERE BİR ÖRNEK DAHA!

Almanya merkezli Deutsche Welle DW Türkçe, 6 Nisan'da Türkiye'deki vakaların İtalya'dan daha hızlı arttığını iddia etmişti. Bir hafta sonra Türkiye'deki vaka sayısının az olmasından rahatsız olup asılsız iddialarına devam ederek bu kez de Türkiye'de açıklanan vaka sayılarının şeffaf raporlanmadığı iddia edildi.

Avrupa ülkelerinin Türkiye'de yayın yapan ve yalan haberlerle Türkiye'nin corona virüsü mücadelesine zarar vermeye çalışan medyanın haberlerine ise sosyal medyadan vatandaşların tepkileri giderek büyüyor.