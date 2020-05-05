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Avrupa medyasının coronavirüs fırsatçılığı! 'nin sağlıktaki başarısını hazmedemediler...

Tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüs salgını ile mücadelede birçok Batı ülkesi başarısız olurken 'nin sağlık sistemi dünyaya örnek oldu. Türkiye'nin Covid-19'a karşı mücadelesinden tüm dünyada övgü ile bahsedilirken Avrupalı bazı yayın organlarının kara propagandaları tüm hızıyla sürüyor. Türkiye uzantılı bağlantıları üzerinden panik ortamı yaratmak isteyen bazı kesimlerin gerçek dışı bilgilerle halkı endişeye sürüklemek istedikleri net bir şekilde görülüyor.

Giriş Tarihi: 5.5.2020 15:19 Son Güncelleme: 5.5.2020 15:36 ABONE OL
Avrupa medyasının coronavirüs fırsatçılığı! Türkiye'nin sağlıktaki başarısını hazmedemediler...

Türkiye'nin Covid-19'a karşı mücadelesinden tüm dünyada övgü ile bahsedilirken Avrupalı bazı yayın organlarının kara propagandaları tüm hızıyla sürüyor. Türkiye'nin koronavirüse karşı başarısı Avrupa'yı rahatsız etti. Gerçek dışı bilgilerle dezenformasyona neden olan birçok yabancı yayın organları ülkede kaos oluşturmaya çalışıyor. Söz konusu yayın organlarının haber adı altında paylaştığı bilgilerin asılsızlığı gözler önüne serildi. Örneğin; BBC Türkçe'nin haberinde; Türkiye'deki virüsün bulaşma hızının dünya genelinin tam 8 katı olduğu iddia edilmişti. Ancak bu haber doğru olsaydı Türkiye'deki neredeyse herkesin coronavirüse yakalanmış olması gerekirdi.

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ASILSIZ İDDİALAR!

Kaos oluşturmaya çalışan BBC Türkçe'de yer alan bir diğer haberde; 10 Nisan'dan sonra Türkiye'de salgının çığrından çıkacağı iddia edilmişti. Ancak BBC Türkçe'nin iddialarının aksine 10 Nisan'dan sonra Türkiye'de salgın kontrol altına alınarak vefat edenlerin sayısında düşüş gözlemlendi.

ÇELİŞKİLİ HABERLERE BİR ÖRNEK DAHA!

Almanya merkezli Deutsche Welle DW Türkçe, 6 Nisan'da Türkiye'deki vakaların İtalya'dan daha hızlı arttığını iddia etmişti. Bir hafta sonra Türkiye'deki vaka sayısının az olmasından rahatsız olup asılsız iddialarına devam ederek bu kez de Türkiye'de açıklanan vaka sayılarının şeffaf raporlanmadığı iddia edildi.

Avrupa ülkelerinin Türkiye'de yayın yapan ve yalan haberlerle Türkiye'nin corona virüsü mücadelesine zarar vermeye çalışan medyanın haberlerine ise sosyal medyadan vatandaşların tepkileri giderek büyüyor.

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Avrupa medyasının coronavirüs fırsatçılığı! Türkiye'nin sağlıktaki başarısını hazmedemediler...
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