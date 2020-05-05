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Büyük dudaklara sahip olmak için servet harcamıştı! "Daha fazla yaptırmak istiyorum"

'dan yaşayan 22 yaşındaki genç kızın yaptıkları şoke etti. Bulgaristan'da magazin gündemine bomba gibi düşen 22 yaşındaki Andrea Ivanova, oyuncak bebek Barbie'ye özenip 20'den fazla dudak dolgusu yaptırması ile gündeme gelmişti. Dünyanın en büyük dudaklarına sahip olmak için servet harcayan 22 yaşındaki kadı yaptığı son açıklamaları ile tekrar gündeme geldi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 5.5.2020 12:59 Son Güncelleme: 5.5.2020 13:14 ABONE OL
Büyük dudaklara sahip olmak için servet harcamıştı! Daha fazla dolgu yaptırmak istiyorum

'da 22 yaşında bir genç kız oyuncak bebek Barbie'ye özenip 20'den fazla dudak dolgusu yaptırdı. Dünyanın en büyük dudaklarına sahip olduğuna inanan Andrea Ivanova daha fazla yaptırmayı planlıyor.

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Büyük dudaklara sahip olmak için servet harcamıştı! "Daha fazla dolgu yaptırmak istiyorum"
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