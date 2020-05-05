Büyük dudaklara sahip olmak için servet harcamıştı! "Daha fazla dolgu yaptırmak istiyorum"
Bulgaristan'dan yaşayan 22 yaşındaki genç kızın yaptıkları şoke etti. Bulgaristan'da magazin gündemine bomba gibi düşen 22 yaşındaki Andrea Ivanova, oyuncak bebek Barbie'ye özenip 20'den fazla dudak dolgusu yaptırması ile gündeme gelmişti. Dünyanın en büyük dudaklarına sahip olmak için servet harcayan 22 yaşındaki kadı yaptığı son açıklamaları ile tekrar gündeme geldi.
Giriş Tarihi: 5.5.2020 12:59Son Güncelleme: 5.5.2020 13:14ABONE OL
Bulgaristan'da 22 yaşında bir genç kız oyuncak bebek Barbie'ye özenip 20'den fazla dudak dolgusu yaptırdı. Dünyanın en büyük dudaklarına sahip olduğuna inanan Andrea Ivanova daha fazla dolgu yaptırmayı planlıyor.