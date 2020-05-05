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, ’taki Haşdi Şabi'ye yönelik saldırıyı üstlendi

Terör örgütü , 'ın Selahattin ilinde 10 Haşdi Şabi mensubunun ölümü ile sonuçlanan saldırıyı üstlendi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 5.5.2020 10:55 Son Güncelleme: 5.5.2020 11:06 ABONE OL
DEAŞ, Irak’taki Haşdi Şabi'ye yönelik saldırıyı üstlendi

Terör örgütü DEAŞ, 2 Mayıs'ta Selahattin iline bağlı Samara ilçesine ait Mukeyşifiye köyü yakınlarında Şii Haşdi Şabi güçlerini hedef alan ve 10 kişinin ölümü, 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıyı üstlendiğini duyurdu. Şii Haşdi Şabi güçlerine ait karargaha düzenlenen saldırıda birkaç kişinin öldüğü belirtilirken, saldırı sonrası bölgeye gelen takviye güçlere ait bir aracın da havaya uçurulduğu bildirildi.

Irak Savunma Bakanlığına ait Medya Güvenlik Hücresi tarafından 2 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Mukeyşifiye köyü yakınlarında güvenlik güçlerini hedef alan terör saldırısında 10 kişinin öldüğü ve 4 kişinin de yaralandığı duyurulmuştu.

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DEAŞ, Irak’taki Haşdi Şabi'ye yönelik saldırıyı üstlendi
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