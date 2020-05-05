DSÖ SON DAKİKA DUYURDU: 13 yeni corona virüsü belirtisi ortaya çıktı! İşte yeni corona virüsü belirtileri!

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen corona virüsü salgını ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak dünya genelinde 4 milyona yakın insanı etkileyen ve 250 binden fazla insanın ise hayatını kaybetmesine neden olan yeni corona belirtileri olduğu ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü DSÖ 13 yeni belirtiyi listeye ekledi. Bilindiği üzere; nefes darlığı, kuru öksürük, yüksek ateş gibi şikayetler ile başlayan corona belirtileri zaman içerisinde pek çok semptom ile kendini göstermeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü DSÖ son dakika açıkladı! İşte yeni corona virüsü belirtileri!

DSÖ SON DAKİKA AÇIKLADI: 13 YENİ CORONA VİRÜSÜ BELİRTİSİ LİSTEYE EKLENDİ!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dünya genelinde 3 milyon 600 binden fazla insanı etkileyen 250 binden fazla insanın ise hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs ile ilgili 13 yeni belirtiyi daha listeye ekledi.

Örgüt virüsün, ağrı ve sızlamalar, boğaz ağrısı, ishal, baş ağrısı, tat veya koku kaybı ile kendini gösterebileceğini duyurdu.

Ayrıca, ciltte dökülme, el veya ayak parmaklarında renk değişikliği gibi daha az görülen belirtilerin de olabileceği belirtildi.

İşte son dakika corona virüsü belirtileri ile ilgili detaylar...