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DUYURDU: 13 yeni corona virüsü belirtisi ortaya çıktı! İşte yeni !

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ile ilgili son gelişmeler yakından takip edilirken özellikle araştırılıyor. Resmi kaynaklardan gelen bilgiler doğrultusunda veriler takip edilirken , dünya genelinde 4 milyona yakın insanı etkileyen koronavirüs salgını için 13 yeni belirtiyi listeye ekledi. Bilindiği üzere; kuru öksürük, nefes darlığı, solunum şikayetleri, yüksek ateş gibi ilk ve bariz bilinen semptomların dışında koku ve tat alma duyularında eksiklik yaşanıyordu. Dünya Sağlık Örgütü corona virüsü belirtilerine; ağrı ve sızlamalar, boğaz ağrısı, ishal, baş ağrısı, ciltte dökülme, el ve ayak parmaklarında renk değişiklikliği gibi semptomları da ekledi. Buna göre; nelerdir? Dünya Sağlık Örgütü DSÖ duyurdu! İşte son dakika haberi ile yeni corona belirtileri!

Giriş Tarihi: 6.5.2020 01:19 ABONE OL
DSÖ SON DAKİKA DUYURDU: 13 yeni corona virüsü belirtisi ortaya çıktı! İşte yeni corona virüsü belirtileri!

tarafından pandemi ilan edilen corona virüsü salgını ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak dünya genelinde 4 milyona yakın insanı etkileyen ve 250 binden fazla insanın ise hayatını kaybetmesine neden olan yeni olduğu ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü 13 yeni belirtiyi listeye ekledi. Bilindiği üzere; nefes darlığı, kuru öksürük, yüksek ateş gibi şikayetler ile başlayan corona belirtileri zaman içerisinde pek çok semptom ile kendini göstermeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü açıkladı! İşte yeni !

DSÖ SON DAKİKA AÇIKLADI: 13 YENİ CORONA VİRÜSÜ BELİRTİSİ LİSTEYE EKLENDİ!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dünya genelinde 3 milyon 600 binden fazla insanı etkileyen 250 binden fazla insanın ise hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs ile ilgili 13 yeni belirtiyi daha listeye ekledi.

Örgüt virüsün, ağrı ve sızlamalar, boğaz ağrısı, ishal, baş ağrısı, tat veya koku kaybı ile kendini gösterebileceğini duyurdu.

Ayrıca, ciltte dökülme, el veya ayak parmaklarında renk değişikliği gibi daha az görülen belirtilerin de olabileceği belirtildi.

İşte son dakika corona virüsü belirtileri ile ilgili detaylar...

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DSÖ SON DAKİKA DUYURDU: 13 yeni corona virüsü belirtisi ortaya çıktı! İşte yeni corona virüsü belirtileri!
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