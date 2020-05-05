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Esed rejimi ve Hafter'in ticaretinde iş birliği iddiası

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri 'e bağlı yatırım komisyonunun 'deki Esed rejimiyle ticareti yürüttüğünü ileri sürdü.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 5.5.2020 21:07 Son Güncelleme: 5.5.2020 21:10 ABONE OL
Esed rejimi ve Hafter'in uyuşturucu ticaretinde iş birliği iddiası

Başağa, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, geçen ay Mısır'ın Port Said kentinde EGY CROWN isimli bir gemide Bingazi'ye gönderilmek üzere Suriye'den yüklenmiş süt kutularının içinde yakalanan 4 ton uyuşturucuya işaret etti.

YASA DIŞI FİNANSAL ÇIKAR ELDE ETMEYE ÇALIŞTIĞI

Uyuşturucuların saklandığı süt kutularının ABD ve Avrupa Birliği yaptırımlar listesinde bulunan Suriye rejimine yakın bir iş adamına ait olduğunu aktaran Başağa, "Hafter'in Ordu Yatırım Komisyonu'nun uzunca bir süredir Esed rejimiyle iş birliği halinde Libya üzerinden bir hava ve deniz koridoru açarak, yasa dışı finansal çıkar elde etmeye çalıştığını" belirtti.

Başağa, "uluslararası finans denetim ve narkotik kurumlarının, Esed rejiminin Suriye üzerinden Libya'nın doğusundaki limanların da yer aldığı noktalara uyuşturucu kaçakçılığı yaparak yasa dışı ekonomiyle kendisini finanse ettiğini bildiğinin" altını çizdi.

Libya hükümetinin, İnterpol ile bu konuya ilişkin iletişim halinde olduğunu aktaran Başağa, paylaşımında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve uluslararası toplumu kendileriyle bu eylemleri durdurmak için iş birliğine davet ederken, "eylemsizliğin daha büyük zarara ve terör örgütünün sürekli finansmanına yol açacağı" uyarısını yaptı.

Bölge basınında çıkan haberlerde, Suriye'nin Lazkiye kentinden Bingazi kentine ulaşmak üzere yola çıkan Suriye bandıralı geminin, Yunanistan makamları tarafından Aralık 2018'de Girit açıklarında durdurulmasıyla ortaya çıkan baskında ele geçirilen 113 milyon dolar değerindeki uyuşturucu hapın arkasında Suriye rejimine yakın bir iş adamı ve Libya'da Hafter'e yakın bir kişinin olduğu iddiası yer almıştı.

BM'nin Ocak 2020 tarihli raporunda, ülkenin doğusundaki Hafter'in kontrolündeki Bingazi kentinde yasa dışı aktivitelerin arttığına işaret edilerek, silah ve uyuşturucu ticaretinin hız kazandığı kaydedilmişti.

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Esed rejimi ve Hafter'in uyuşturucu ticaretinde iş birliği iddiası
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