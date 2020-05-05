Güney Kore'de en düşük günlük vaka artışı!

Çin'de bir, Güney Kore'de üç yeni yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonunun yaptığı yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte yurt dışı kaynaklı bir yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken, virüse bağlı yeni can kaybı bildirilmedi.

Açıklamada, ülkede yeni şüpheli vaka görülmediği, tedavi gören 29'u ağır 395 aktif enfekte Kovid-19 vakası bulunduğu kaydedildi.

Yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı Çin ana karasında toplam Kovid-19 vaka sayısı 82 bin 881'e yükselirken, ülkede bugüne kadar virüs nedeniyle 4 bin 633 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 77 bin 853 kişi iyileşti.

GÜNEY KORE'DE 18 ŞUBAT'TAN BU YANA EN DÜŞÜK GÜNLÜK VAKA ARTIŞI KAYDEDİLDİ

Yonhap ajansının haberine göre, Kore Hastalık Kontrol Ve Önleme Merkezlerinden (KCDC) yapılan açıklamada, ülkede hepsi yurt dışı kaynaklı olmak üzere üç yeni Kovid-19 vakası görüldüğü ve bunun, 18 Şubat'tan bu yana kaydedilen en düşük günlük vaka artışı olduğu belirtildi.

Yeni vakalarla ülkede yeni tip koronavirüs tespit edilen kişi sayısının 10 bin 804'e çıktığı ifade edilen açıklamada, son 24 saatte 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısının da 254'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Güney Kore'de şimdiye kadar Kovid-19 bulaşan 9 bin 283 kişinin sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Ülkede aylardır süren sosyal mesafe uygulamasının gevşetilmesi kararı alan yetkililer, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle eğitime ara verilen okulların 13 Mayıs'ta kademeli olarak açılacağını duyurdu.

Eğitim Bakanı Yoo Eun-hae, okulların açılmasının, "salgının sonu" anlamına gelmediğini belirterek öğretmenleri, ebeveynleri ve öğrencileri ihtiyati tedbirler almaya çağırdı.