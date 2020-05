Son dakika: Corona virüsü aşısı ile ilgili flaş gelişme! Aşı için gerekli olan...

Corona virüsü aşısı ile ilgili dün flaş bir gelişme yaşandı. Düzenlenen bağış etkinliğine "Korona virüs Küresel Mukabele Uluslararası Taahhüt Etkinliği"adı verilirken, etkinliğin moderatörlüğünü AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen üstlendi. Leyen etkinliğin açılışında "4 Mayıs 2020'nin korona virüs ile mücadelemizde bir dönüm noktası olacağına inanıyorum. Çünkü bugün dünya bir araya geliyor. Her kıtadan hükümetler el ele verecek ve küresel sağlık örgütleri ve diğer deneyimli ortaklarla birlikte çalışacaklar. Ortaklarımız çok, amacımız bir o da bu virüsü yenmek" dedi.

Etkinlik kapsamında AB Konseyi Başkanı Charles Michel, yaptığı konuşmada "Covid-19 krizini ancak ortak bir küresel dayanışma ve sorumluluk ruhu yenecek. Bu ortak ruh, dünyanın her köşesinde yaşamları ve toplulukları harap eden bir virüse karşı en iyi savunmamızdır. İnsanlar her kıtada virüsle savaşıyor. Farklı ülkeler farklı tedbirlerle karşılık verdiler. Ama hepimizin ortak bir noktası var. Sadece aşıların ve tedavilerin geliştirilmesi, üretimi ve yerleştirilmesi virüsü tarihe gömebilecektir. Bunlar olmadan, vatandaşlarımızdan en sert fedakarlıkları talep edebilir veya en iddialı kurtarma planlarını tasarlayabiliriz, tehdit her zaman orada olacaktır" ifadelerini kullandı.