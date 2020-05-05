Son dakika: Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 700 bini geçti

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 700 bini geçti. ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 212 bin 955 kişide Kovid-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 69 bin 925 kişi yaşamını yitirdi.
Giriş Tarihi: 5.5.2020 21:53Son Güncelleme: 5.5.2020 22:11ABONE OL
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 700 bini geçti. ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 212 bin 955 kişide Kovid-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 69 bin 925 kişi yaşamını yitirdi.