Son dakika: Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 700 bini geçti

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 700 bini geçti. ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 212 bin 955 kişide Kovid-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 69 bin 925 kişi yaşamını yitirdi.