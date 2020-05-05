Son dakika: NYT'den ABD'yi sallayan coronavirüs iddiası: Günlük 200 bine çıkacak...

ABD'de New York Times gazetesinin elde ettiği bir gizli belgeye göre, Beyaz Saray, koronavirüs salgınında şu anda 1750 civarında olan günlük can kaybının 1 Haziran itibarıyla 3000'e yükselebileceği tahmininde bulunuyor. Bu yüzde 70 artış ifade ediyor.

Yönetimin salgın modellemesini temel alan tahminlere göre şu an günlük 25 bin civarında olan vaka artış sayısı da 200 bine çıkabilir.

Washington Üniversitesi'ndeki Sağlık Ölçüm ve Değerlendirme Enstitüsü, Ağustos ayı başında ABD'de ölüm sayısının 135 bine ulaşabileceği tahmininde bulunuyor.

Daha önceki tahminler bu sayıyı 60 bin olarak öngörmüştü. Son veriler ülkede can kaybı sayısının şimdiden 68 bini aştığını gösteriyor.

Ülkede salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamaları gevşeten eyaletlerin sayısı ise artıyor.

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