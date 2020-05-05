Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Trump aşıdan ‘çok emin’

Trump aşıdan ‘çok emin’

Giriş Tarihi: 5.5.2020 ABONE OL
Trump aşıdan ‘çok emin’
ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19'a karşı yıl sonuna kadar aşı geliştirileceğinden "çok emin" olduğunu, virüse bağlı ABD'de can kaybının 100 bine kadar çıkabileceğini söyledi. Fox News'a konuşan Trump, "75, 80 bin ile 100 bine kadar can kaybı olacak. Bu korkunç bir şey" dedi. Trump, ABD'deki Kovid-19 kaynaklı ölümlerle ilgili geçen ay 60 bin rakamını vermişti. Fakat şu ana kadar ölenler 68 bini geçti. Trump, "Yıl sonuna kadar aşı geliştireceğimizi düşünüyorum. Doktorlar bunu söylememek gerektiğine inanıyor. Ben kendi düşüncemi söylüyorum... Sanırım aşı daha kısa sürede elimizde olacak" dedi. Ülkede kamu sağlığı uzmanları ise Trump'ın aksine aşının geliştirilmesinin 12-18 ay süreceğini söylüyor. Öte yandan Imperial College profesörlerinden ve Dünya Sağlık Örgütü'nün özel temsilcisi Dr. David Nabarro Kovid-19 tedavi edecek bir aşının kesinlikle geliştirileceğini söylemenin mümkün olmadığını belirtti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Trump aşıdan ‘çok emin’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA