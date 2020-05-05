Trump aşıdan ‘çok emin’

Başkanı Donald Trump, Kovid-19'a karşı yıl sonuna kadar aşı geliştirileceğinden "çok emin" olduğunu, virüse bağlı ABD'de can kaybının 100 bine kadar çıkabileceğini söyledi. Fox News'a konuşan Trump, "75, 80 bin ile 100 bine kadar can kaybı olacak. Bu korkunç bir şey" dedi. Trump, ABD'deki Kovid-19 kaynaklı ölümlerle ilgili geçen ay 60 bin rakamını vermişti. Fakat şu ana kadar ölenler 68 bini geçti. Trump, "Yıl sonuna kadar aşı geliştireceğimizi düşünüyorum. Doktorlar bunu söylememek gerektiğine inanıyor. Ben kendi düşüncemi söylüyorum... Sanırım aşı daha kısa sürede elimizde olacak" dedi. Ülkede kamu sağlığı uzmanları ise Trump'ın aksine aşının geliştirilmesinin 12-18 ay süreceğini söylüyor. Öte yandan Imperial College profesörlerinden ve Dünya Sağlık Örgütü'nün özel temsilcisi Dr. David Nabarro Kovid-19 tedavi edecek bir aşının kesinlikle geliştirileceğini söylemenin mümkün olmadığını belirtti.