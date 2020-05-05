Tünelin sonunda ışık gözüktü

İlk olarak aralık ayında Çin'de ortaya çıkan ve 11 Mart'ta pandemiye dönüşen Kovid-19 salgını etkilerini sürdürmeye devam ediyor. Dünyanın dört bir yanında felce uğrayan günlük hayat nihayet dünden itibaren kademeli normalleşme sürecine girdi. ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok yerde Kovid-19 salgınına karşı başlatılan yasaklar hafifletilmeye başlandı. İşte dünyanın dört bir yanındaki gelişmeler...Dünya genelindeki Kovid-19 vakalarında iyileşme oranları hızla artıyor. Salgında şimdiye kadar ölenlerin sayısı 251 bini geçerken, küresel çaptaki vaka sayısı 3 milyon 633 bin 345'ı çıktı. Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 184 bini aştı. Dünya genelindeki 2 milyon 174 bin aktif Kovid-19 vakasının ise yüzde 98'inin durumu hafif.Uzun süre salgının en kötü etkilediği ülkeler olan İtalya, İspanya ve Fransa'da ölüm sayıları düşmeye başladı. Son 24 saat içinde İtalya'da 195, İspanya'da 164 ve Fransa'da da 306 kişi yaşamını yitirdi. Bunlar mart ayından beri en düşük ölümler oldu. Üç ülkede de birçok kısıtlama kaldırıldı. Dünyada ilk tüm ülke için sokağa çıkma yasağı kararı alan İtalya'da halk artık dışarıda egzersiz yapabilecek ve aynı bölgedeki akrabalarını, maske takmak koşuluyla, ziyaret edebilecek. Dün binlerce kişi 9 haftadır görmedikleri akrabalarına koştu. Ülkedeki parklar da açılırken, restoranlar da paket servis yapabilecek. Ayrıca 15 kişiyi geçmemek şartıyla cenaze törenlerine de izi verilecek.Fransa'da 11 Mayıs'tan sonra öğrenciler kademeli olarak okullara dönecek ve bazı iş yerleri açılacak. Sosyal mesafe kurallarına uyan İspanyollar da alışverişe akın etti. Almanya'da da 23 Mart'tan bu yana kapalı kuaför ve berber salonları yeniden açıldı. İngiltere'de ise gelecek haftadan itibaren okulların kademeli olarak açılması planlanıyor. İlk olarak 10-11 yaş arasındaki öğrencilerin ders başı yapması bekleniyor.