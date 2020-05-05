Üsküp’te faciadan kıl payı dönüldü

Kuzey Makedonya İçişleri Bakanlığına ait Mİ-17 model bir helikopter, dün Uluslararası Üsküp Havalimanında kaza geçirdi. Herhangi bir can kaybı yaşanmazken, uçuş ekibinden bir kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Resmi olmayan bilgilere göre kalkıştan kısa bir süre sonra sert rüzgara maruz kalan helikopterin ters dönerek havalimanı pistine düştüğü ifade edildi. Detayların başlatılan soruşturmanın ardından açıklanması beklenirken helikopterin yakındaki yakıt depolarına çarpmaması faciadan korudu.