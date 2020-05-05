Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Venezuela’da darbe planı yapan 8 kişi gözaltına alındı

’da darbe planı yapan 8 kişi gözaltına alındı

'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik darbe girişiminde bulunmak için ülkeye girdiği belirtilen 8 kişi gözaltına alındı. Maduro, gözaltına alınanlar arasında 2 ABD'li güvenlik gücünün de olduğunu ifade etti. Venezuela askeri, darbe girişiminde bulunan 8 kişiyi yakalayarak sahil kıyısına dizdi. O anlar ise kayıt altına alınarak, basına servis edildi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 5.5.2020 12:10 Son Güncelleme: 5.5.2020 12:50 ABONE OL
Venezuela’da darbe planı yapan 8 kişi gözaltına alındı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Karakas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te düzenlediği basın toplantısın da, kendisine darbe girişimde bulunmak üzere ülkeye giren 8 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Gözaltına alınanlar arasında 2 ABD'li güvenlik gücünün bulunduğunu belirten Maduro, ABD'nin ülkesini kana bulamak ve 'askeri müdahaleye' bahane bulmak için koronavirüs salgını dönemini kullandığını da ekledi. Venezuela askeri, darbe girişiminde bulunan 8 kişiyi yakalayarak sahil kıyısına dizdi. O anlar ise kayıt altına alınarak, basına servis edildi. Görüntüde 8 kişinin ellerinin kelepçi vaziyette yakalandığı görülüyor.

TELSİZ VE KİMLİKLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Venezuela güvenlik güçleri, ABD'li iki güvenliğinde aralarında bulunduğu 8 kişiye yaptığı operasyonda çok sayıda kimlik ve telsiz ele geçirildi.

Venezuela lideri Maduro'ya darbe girişiminde bulunan ve aralarında

'TRUMP'IN GÜVENLİK BİRİMİNDE ÇALIŞIYORLAR' İDDİASI

Venezuela medyasındaki habere göre Maduro, gözaltına alınan 2 ABD'linin Başkan Donald Trump'ın güvenlik biriminde çalışıyor. Söz konusu ABD'lilerin SilverCorp şirketine ait kartlarının bulunduğu belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Venezuela’da darbe planı yapan 8 kişi gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA