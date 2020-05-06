BM'den Yemen'de kadınların doğumda ölüm riski uyarısı

BM Nüfus Fonundan yapılan açıklamada, Yemen'de her iki saatte bir kadının doğum esnasında hayatını kaybedebileceği bildirildi.

Yemen'deki hastanelerin neredeyse yarısının ülkedeki iç savaş nedeniyle işlevsiz olduğuna dikkat çekilen açıklamada, hizmet veren hastanelerin ise sadece yüzde 20'sinin kadın doğum ve pediatri bölümlerinin olduğu ifade edildi.

Kadınlara doğum sırasında ihtiyaç duydukları yardımların sağlanabilmesi için fon eksikliğinin kapatılabilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, 59 milyon dolar yardım çağrısında bulunuldu.