Çavuşoğlu: 65 binden fazla vatandaşımızı getirdik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kovid-19 salgını sürecinde 103 ülkeden 65 binden fazla Türk vatandaşının Türkiye'ye getirildiğini belirtti. Yurt dışındaki Türklerle ilgili bilgi veren Çavuşoğlu, "Salgın yaygınlaştıkça Türkiye'ye tahliye talepleri oldu. Şimdiye kadar 103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşımızı Türkiye'ye döndürdük. 16 Nisan'da Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) talimatıyla ikinci tahliyeyi başlattığımızı duyurmuştuk. O günden bu yana da 83 ülkeden 157 seferle 30 bine yakın vatandaşımızı ülkemize döndürdük. Önümüzdeki günlerde de vatandaşlarımızı getirmeye devam edeceğiz " dedi. Çavuşoğlu ayrıca, bugüne kadar yurt dışında 473 vatandaşımız hayatını kaybettiğini ve bu vatandaşlardan 350'den fazlasının cenazesini Türkiye'ye getirdiklerini kaydetti.