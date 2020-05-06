Çin-ABD arasında virüs savaşı kızışıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın ardından Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da koronavirüsün Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıkmış olabileceğine dair ellerinde güçlü kanıtlar olduğunu söyledi. ABD'nin koronavirüs ile mücadele timinde yer alan Doktor Anthony Fauci ise virüsün Çin'de laboratuvar ortamında insanlar tarafından üretildiğine dair bilimsel kanıtlar olmadığını düşünüyor. Pompeo için "deli" ifadesini kullanan Çin basını Trump ve yönetimini seçimler için yalan söylemekle suçluyor. Çin Global Times gazetesi, ABD Dışişleri Bakanı'nı "Pompeo, yalanlarıyla Hristiyanlığa ihanet ediyor" başlığıyla yayımladığı bir başyazıda hedef aldı. China Daily'deki analizde "Doğuştan yalancılar" ifadesi kullanıldı. Halkın Günlüğü "Pompeo doğuştan yalancı ve palyaço" manşetiyle çıktı.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien de Twitter hesabından ABD'yi hedef alarak virüsü Washington yönetiminin Çin'e getirmiş olabileceğini ileri sürmüştü.