Corona virüsü tedavisi ile ilgili son dakika haberi | Bitkisel karışım tedavisi için artemisia bitkisi...

Corona virüsü salgını ile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Özellikle corona virüsü aşı çalışmaları devam ederken, corona virüsüne iyi geldiği öne sürülen bir bitkisel karışımla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Afrika kıtasında Madagaskar'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği bitkisel ilaç Covid Organics'i talep eden ülkelerin sayısı her geçen gün artıyor. Nigeractu'nun haberine göre, Madagaskar dünyanın en fakir ülkelerinden Nijer'e talebi üzerine hibe olarak Covid Organics ilacından gönderdi.

Nijer Kamu Sağlığı Bakanlığı Direktörü Anar Zakara İsmaril, gönderilen ilaçların 900 kişinin tedavisi için yeterli olacağını belirtti.

İşte, bitkisel karışıma ilişkin detaylar...