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tedavisi ile ilgili | Bitkisel karışım tedavisi için artemisia bitkisi...

vaka sayısı ve ölümleri ile ilgili son dakika haberleri gelirken, tedavi konusunda umut verici gelişmeler de yaşanıyor. İlginçtir ki, Madagaskar'da, corona virüsü kaynaklı KOVİD-19 hastalığı için yapılan özel bir karışımın hastalığı tedavi etmede krtik rol oynadığı öne sürüldü. Bu karışım dikkat çeken bitkilerden oluşuyor ve artemisia bitkisinin temel maddesini oluşturuyor. Peki, artemisia nedir ve corona virüsü tedavisi için nasıl kullanılır? İşte, dikkat çeken corona virüsü bitki karışımı ilacı ile ilgili son dakika gelişmesine ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 6.5.2020 12:11 Son Güncelleme: 6.5.2020 12:39 ABONE OL
Corona virüsü tedavisi ile ilgili son dakika haberi | Bitkisel karışım tedavisi için artemisia bitkisi...

Corona virüsü salgını ile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Özellikle corona virüsü aşı çalışmaları devam ederken, corona virüsüne iyi geldiği öne sürülen bir bitkisel karışımla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Afrika kıtasında Madagaskar'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği bitkisel ilaç Covid Organics'i talep eden ülkelerin sayısı her geçen gün artıyor. Nigeractu'nun haberine göre, Madagaskar dünyanın en fakir ülkelerinden Nijer'e talebi üzerine hibe olarak Covid Organics ilacından gönderdi.

Nijer Kamu Sağlığı Bakanlığı Direktörü Anar Zakara İsmaril, gönderilen ilaçların 900 kişinin tedavisi için yeterli olacağını belirtti.

İşte, bitkisel karışıma ilişkin detaylar...

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Corona virüsü tedavisi ile ilgili son dakika haberi | Bitkisel karışım tedavisi için artemisia bitkisi...
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