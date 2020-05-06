CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ SON DAKİKA HABERİ: Corona virüs tedavisinde yeni umut! Lamalar koronavirüs tedavisinde kullanılacak!

Corona virüsü tedavisine yönelik son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken bunlara bir yenisi daha eklendi. Belçikalı araştırmacı ekibin lideri Xavier Saelens, "Kış" isimli lamaya SARS ve MERS virüslerinin güvenli versiyonlarının verildiğini ve daha sonra kan örneklerinin alındığını açıkladı. Lamalar, standart antikorlar ve daha küçük antikorlar yaratmada diğer hayvanlardan ayrıştığı için özellikle seçildiği de belirtilenler arasında yerini aldı. İşte corona virüsü tedavisi son dakika gelişmeleri...

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİNDE UMUT VEREN GELİŞME!

Corona virüsü tedavisinde umut verici gelişme yaşandı. Belçikalı ve ABD'li bilim insanları deve ailesinin bir üyesi olan lamaların tedavide kullanılabileceğini söyledi.

İşte son dakika haberinin detayları!