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Hafter milislerinin Trablus’a düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 6’ya çıktı

’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri ’e bağlı milislerin, başkent Trablus’un güneyindeki sivil yaşam alanlarına düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 6’ya yükseldi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 7.5.2020 00:07 ABONE OL
Hafter milislerinin Trablus’a düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 6’ya çıktı

Trablus'un güneyindeki Ebu Selim semti Belediye Meclisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hafter milislerinin akşam saatlerinde attığı roketler nedeniyle 6 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Akşam saatlerinde yazılı bir açıklama yapan Libya Hükümeti Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Emin el-Haşimi, ölü sayısını 2, yaralı sayısını 6 olarak duyurmuştu.

Libya'nın yerel basını ve sosyal medyada saldırı anı ile sonrasına ilişkin vatandaşlar tarafından çekilmiş çok sayıda fotoğraf ve görüntü paylaşıldı.

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Hafter milislerinin Trablus’a düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 6’ya çıktı
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