Hong Kong’da 26 ton kurutulmuş köpek balığı yüzgeci ele geçirildi

"South China Morning Post" gazetesinin haberine göre, Hong Kong Gümrük ve Vergi Departmanı Yardımcı Müfettişi Danny Cheung Kwok-yin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 13'er ton kurutulmuş köpek balığı taşıyan 2 konteynerin kentte daha önce benzer bir olaya adı karışan bir lojistik şirketine gönderildiğini belirtti.

Söz konusu şirketin sahibinin gözaltına alındığını ifade eden Danny Cheung, konteynerlerde kurutulmuş köpek balığı yüzgeci dolu 300'den fazla plastik çantanın bulunduğuna ve bu yüzgeçlerin çoğunun nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan köpek balığı türlerine ait olduğuna dikkati çekti.

200 kilogramlık köpek balığı ile fotoğraf yarışı

Yüzgeçlerin katledilen 38 bin 500 köpek balığından toplandığı tahmin ediliyor.

Hong Kong yasalarına göre, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya hayvan ve bitkilerin bir lisans belgesi olmadan ithalatı, ihracatı ve sahiplenilmesine yönelik maksimum 10 yıla kadar hapis cezası ve 10 milyon Hong Kong Doları (9 milyon 283 bin Türk Lirası) para cezası uygulanıyor.

KÖPEK BALIĞI YÜZGECİ ÇORBASI

Asya'da köpek balığı yüzgeci çorbası içmek zenginlik ve mevki göstergesi olarak değerlendiriliyor. Bu lüks uğruna her yıl yaklaşık 73 milyon köpek balığının öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Çin ve Vietnam mutfağında oldukça yaygın olan bu çorba genellikle düğünlerde ve ziyafetlerde servis ediliyor. Yüzyıllar öncesinden maalesef günümüze dek uzanan bu geleneğin kaynağında, çorbanın kansere iyi geldiği söylentisi var. Ancak bu iddia ile ilgili hiçbir bilimsel veri yok. Hatta fazla tüketiminin erkeklerde kısırlığa neden olduğu da söyleniyor.