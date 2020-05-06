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’daki kuaför ve berberler aylar sonra ilk müşterilerine hizmet verdi

’da korona salgınına karşı alınan önlemlerin kaldırılması kapsamında atılan aylardır kapalı olan kuaför ve berberler ilk müşterilerine hizmet verdi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 6.5.2020 14:30 ABONE OL
İspanya’daki kuaför ve berberler aylar sonra ilk müşterilerine hizmet verdi

İspanya'da korona salgınına karşı alınan önlemlerin kaldırılması kapsamında atılan ilk adımda aylardır kapalı olan kuaför ve berberler ilk müşterilerine hizmet verdi.

İspanya'da normalleşme çalışmaları sürüyor. İspanya hükümeti, korona virüse karşı alınan önlemlerin gevşetilmesi kararı aldı. Sosyal ve ekonomik karantinanın kaldırılması kararının ilk aşamasında küçük ölçekli işletmelerin açılmasına izin vermesinin ardından berberler, kuaförler ve büfeler açıldı. Kuaför ve berberler, aylar sonra ilk müşterilerini kabul etti. Barcelona'nın Mistral Caddesi'nde bulunan kuaför ve küçük marketlerin önünde uzun kuyruklar oluştu.

Küçük işletmelerin hizmet vermeye başlamasına rağmen çeşitli sınırlandırmalar ve önlemlerin alınması gerekiyor. Kuaför ve berberler, yalnızca randevu alan müşterilerine hizmet verebilecek. Kırtasiye malzemeleri satan işletmeler ve büfelerde sosyal mesafe korunacak.

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İspanya’daki kuaför ve berberler aylar sonra ilk müşterilerine hizmet verdi
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